Военный летчик назвал саботажем вывод Ил-76 и Ми-8 из российской юрисдикции

Военный летчик Дрозденко назвал саботажем вывод Ил-76 из российской юрисдикции

Военный летчик, заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко назвал саботажем вывод 59 гражданских самолетов и вертолетов, включая самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, из-под российской юрисдикции. Воздушные судна стоило бы перерегистрировать, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Федеральная служба безопасности провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов. Обыски прошли в рамках уголовных дел о халатности и превышении должностных полномочий в отношении сразу нескольких сотрудников Росавиации.

Поводом для возбуждения уголовных дел стала проверка деятельности Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению соответствующего реестра, проведенная Минтрансом в июле 2023 года. Выяснилось, что после начала специальной военной операции (СВО) сотрудники агентства снимали с регистрации самолеты и вертолеты в нарушение президентских указов и правительственных постановлений. Однако, по словам авиаюриста Павла Герасимова, при правильно оформленных документах смена юрисдикции судов законна.

«Действия, которые были совершены после того, как вышли Федеральный закон, указ президента, постановление правительства, — саботаж», — убежден Дрозденко. Речь идет о 56-м Федеральном законе «О внесении изменений в Воздушный кодекс».

По его словам, все 59 самолетов должны были быть перерегистрированы в российском авиационном реестре, чтобы продолжить на них летать. «Причем эта история очень давняя, потому что Владимир Владимирович и многие говорили давным-давно — "переходите в нашу зону юрисдикции"», — добавил Дрозденко.