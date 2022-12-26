Следствие попросило арестовать замглавы управления цифровизации Росавиации

Следствие попросило отправить в СИЗО замглавы управления цифровизации Росавиации Матюшкина

Следствие попросило отправить в СИЗО замначальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство об аресте замглавы управления поступило в Дорогомиловский суд Москвы. Кроме того, следствие просит арестовать по этому делу предпринимателя Ивана Ларионова.

Оба фигуранта обвиняются по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) опровергли сообщения о проведении обысков у руководителя ведомства Александра Нерадько.