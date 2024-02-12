Обвиненный в изнасиловании мужчина объяснил его падением на женщину без штанов

Обвиненный в изнасиловании мужчина из Ирландии заявил в суде, что случайно упал между ног пострадавшей. Об этом сообщает Breaking News.

55-летнего жителя Дублина обвинили в изнасиловании после жалобы пострадавшей, которая пришла в полицию и рассказала, что муж подруги принудил ее к сексу в парке. По ее словам, это случилось после того, как мужчина вызвался проводить ее до дома после вечеринки в честь дня рождения жены.

В ходе нескольких допросов мужчина отвергал обвинения в изнасиловании и представлял следователям разные версии событий. Согласно одной из них, истица была очень пьяна и несколько раз падала по дороге. Во второй раз женщина якобы уснула в парке на траве. Мужчина дал ей немного вздремнуть, а, когда она проснулась, то стала убеждать обвиняемого заняться с ней сексом. Она якобы стянула с него штаны и, сказав «о, отлично», взяла его пенис в рот.

Мужчина рассказал, что стал отталкивать ее и убеждать пойти домой, но она убеждала «взять» ее. После этого пострадавшая стала падать назад а, когда обвиняемый наклонился подхватить ее, он случайно упал между ее ног. Поскольку его штаны были по-прежнему спущены, а «земля была влажной и скользкой», он, по его словам, «мог проскользнуть внутрь» из-за падения. При этом фрикции могли возникнуть из-за того, что он по-прежнему держал женщину и одновременно пытался встать.

При этом в ходе всех трех допросов мужчина настаивал на своей невиновности и утверждал, что даже если сексуальный контакт имел место, он случился не по его инициативе. Он также отметил, что пострадавшая очень любит флиртовать, и подчеркнул, что не помнит подробностей той ночи, потому что был слишком пьян. Обвиняемый не стал исключать, что мог эякулировать на женщину во время падения.

Мужчина представил образец своей ДНК, и оно совпало с ДНК спермы, которую после изнасилования предоставила медикам пострадавшая.

Ранее сообщалось, что мужчина из Бразилии простил жену, отрезавшую и смывшую в унитаз его пенис. По словам женщины, она поступила так из-за того, что муж занялся сексом с 15-летней племянницей.