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15:20, 12 февраля 2024Культура

Отец актера из «Слова пацана» раскритиковал сериал

Актер Самойленко-старший сравнил сериал «Слово пацана» с «голой вечеринкой»

Кадр: телесериал «Слова пацана»

Актер Александр Самойленко-старший раскритиковал сериал «Слово пацана» с участием своего сына Александра Самойленко-младшего. Свою позицию он выразил в интервью телеканалу «360».

Самойленко-старший заявил, что сериал режиссера Жоры Крыжовникова — неудачный образец криминальной драмы. «Есть гениальный документальный фильм Серджо Леоне "Однажды в Америке" — куда более романтизм и бандитизм», — отметил он.

Актер сравнил шумиху вокруг «Слова пацана» с бурной дискуссией о «голой вечеринке». Он предположил, что создатели картины намеренно добивались такого эффекта. Отец Самойленко-младшего отметил, что смог посмотреть только две серии сериала ради сына.

При этом Самойленко-старший отметил, что считает сына хорошим артистом и рад тому, как складывается его карьера.

Ранее звезда «Слова пацана» Вячеслав Копейкин рассказал, как изменилась его жизнь после успеха сериала.

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      Мария Рюрикова
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