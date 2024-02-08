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15:09, 8 февраля 2024Среда обитания

Звезда «Слова пацана» рассказал об изменениях в жизни после успеха сериала

Актер Вячеслав Копейкин сообщил, что после переезда от родителей снимал комнату

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Звезда сериала «Слово пацана», актер Вячеслав Копейкин рассказал, что после переезда от родителей и до своего успеха в сериале он жил в съемной комнате в Москве. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV.

По словам актера, после того, как к нему пришла слава, у него появилась возможность самостоятельно арендовать квартиру в столице. «Я смог себе позволить снимать квартиру, например, что всегда было проблематично. То есть раньше я снимал комнату с двумя соседками. Конечно, весело, но когда ты уже понимаешь, что у тебя есть возможность снять квартиру — и немножко разные миры встречаются там — ты все равно [думаешь], что пора [обустраивать] свое гнездышко», — сообщил он. Копейкин также признался, что в будущем он мечтает о покупке квартиры и дачи.

Ранее в этот же день актер Данила Якушев рассказал о своем необычном хобби.

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      Полина Кислицына
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