Известный актер рассказал о необычном хобби

Актер Якушев рассказал, что любит изготавливать мебель в мастерской

Известный российский актер, звезда сериалов «Молодежка» и «Филин» Данила Якушев рассказал, что ему нравится своими руками изготавливать мебель. Необычным хобби он поделился в интервью телеканалу «Москва 24».

Якушев рассказал, что увлекся изготовлением мебели во время пандемии коронавируса. «Я открыл мастерскую в лесу и делал мебель в дом и какую-то мебель даже продавал. И это было успешно. Но потом я уехал работать и начал скучать там по своим станкам, потому что у меня было три выходных, четыре иногда подряд, пять», — поделился воспоминанием он. Тогда, чтобы занять себя, актер занялся живописью. Якушев добавил, что всего у него около десяти хобби, в их число также входит сочинение стихов.

Похожее увлечение есть и у актера Юрия Стоянова, который в свободное время занимается столярным делом в собственной мастерской. Звезда «Городка» рассказал, что изготавливает из дерева инструменты, столы и часы.