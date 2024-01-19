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18:56, 19 января 2024Среда обитания

Стоянов рассказал о своем необычном хобби

Стоянов рассказал, что в свободное время изготавливает инструменты из дерева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актер театра и кино, звезда юмористической телепрограммы «Городок» Юрий Стоянов сообщил, что в свободное время ему нравится заниматься столярным делом в собственной мастерской. Своим необычным хобби он поделился в шоу «Влобушкинъ» на YouTube.

Стоянов отметил, что открыл для себя новое увлечение во время пандемии коронавируса. «У меня был сарайчик маленький, в котором инвентарь хранился садовый. Было там шесть метров квадратных. Я поставил там электробатарею и стал скупать инструменты — тогда же все привозили. И потихоньку, потихоньку, вот, интернет, чего, как делать, какие технологии — и довольно быстро, спасибо ковиду за это, [начало получаться]», — рассказал он. Стоянов признался, что во время работы в мастерской он полностью погружается в дело и не думает ни о чем, кроме него, и сравнил данный процесс с медитацией.

За время занятий столярным делом артист успел сделать несколько столов, полок, часов и ножей. Актер также показал зрителям две свои работы — набор инструментов из оленьих рогов и змеиного дерева и нож с вырезанной фигурой раскрывающего пасть хищника. Стоянов добавил, что все свои работы он дарит.

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По словам артиста, в столярном деле он предпочитает «забег на короткие дистанции», поэтому чаще всего изготавливает миниатюрные предметы. «Вот надо быстро сделать нож, стол — я знаю, как его сделать быстро… А гитару надо делать очень медленно, с любовью. И я бы в конце концов ее разбил бы и сжег бы. Мне надо быстро, эффектно и чтобы сразу сказали: "Гениально! Как ты это делаешь? Какие руки!" И вот это вечное "талантливый человек талантлив во всем". Да, это я,» — заявил он. Помимо столярного дела, Стоянову нравится коллекционировать статуэтки, а также все, что связано с Чарли Чаплином.

Ранее актриса Светлана Пермякова рассказала, что в свободное время любит работать на своих огороде и ферме.

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      Полина Кислицына
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