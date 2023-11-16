«Не каждый согласится жить в помещении, украшенном чудовищами» Дом Пугачевой не покупают без скидки. Какой он внутри?

Бизнесмен Ковалев заявил, что хочет купить со скидкой замок Пугачевой в Грязи

Слухи о том, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) хотят продать свой знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь, ходят с прошлого года. К настоящему моменту покупатель на недвижимость так и не нашелся, однако на днях бизнесмен и знакомый Пугачевой Андрей Ковалев заявил, что готов приобрести объект с одним условием: если нынешние владельцы сделают большую скидку.

Ковалев отметил, что дом, который знаменитая пара пытается продать за миллиард рублей, сейчас не стоит таких денег. По его словам, в 2023 году такой особняк можно построить за 345 миллионов рублей, купив землю по цене 50 миллионов рублей за гектар. При такой оценке собственность стоит около 400 миллионов рублей. Бизнесмен подчеркнул, что продать объект дороже будет крайне сложно из-за специфического дизайна.

На входе в замок посетителей встречают пугающие гаргульи

Не каждый согласится жить в помещении, украшенном чудовищами. Поэтому, думаю, разумно будет, если Пугачева продаст мне дом по вменяемой цене Андрей Ковалев Знакомый Пугачевой

Замок Галкина и Пугачевой — это шестиэтажный особняк с дополнительной постройкой, общая площадь которых составляет более 2,46 тысячи квадратных метров. Из центрального входа можно попасть в каминный зал и столовую. На втором этаже расположен зимний сад, на четвертом — библиотека. К дому прилагается башня, на шестом этаже которой находится спальня Галкина, а выше — обсерватория. Пугачевой предоставлено отдельное крыльцо, а детям пары — по комнате и игровой зал. В замке также есть подвал с домашним кинотеатром, лифт и гостевые комнаты.

Кадр: @maxgalkinru

Отдельная постройка снаружи оборудована под спортивный комплекс, к ней прилагается подземный гараж. Персонал проживает в отдельном хозяйственном блоке. Здания построены на двух гектарах земли, состоящих из 16 отдельных участков — Галкин скупил соседние территории, чтобы расширить свои владения. Помимо замка, есть сад со скульптурами известных современных мастеров и амфитеатром.

16 отдельных участков земли Галкин купил под территорию замка

Среди особенностей интерьера и экстерьера французские башни, кованые элементы декора, вензеля, пилястры, витые лестницы, буазери на стенах, хрустальные многоярусные люстры, антикварная и сделанная на заказ мебель. При этом много дорогих деталей, в том числе резной камин, золоченные ножки ванны и столов, дубовые стеллажи для книг, изделия из итальянского мрамора, паркет из розового дерева и итальянская мебель.

Больше всего внимания привлекают четыре черные гаргульи, встречающие посетителей на главном крыльце: две по бокам лестницы и еще две — над дверью. Позже похожие статуи появились и под крышей дома. Кузнец Денис Аксенов, работавший над скульптурами, рассказал, что у последних есть практическая цель: их добавили во время косметического ремонта, чтобы скрыть металлические крепежи, необходимые для поддержки начавшего разваливаться замка. Другой необычный элемент: рыцарь в антикварных доспехах 19 века, стоящий в парадном зале. Доспехи являются копией брони короля Франции Генриха Второго.

Риелторы считают, что замок могут купить только фанаты Пугачевой

Ранее эксперты по недвижимости не раз отмечали необычный вид замка, из-за которого продать объект будет непросто.

Цена завышена. Да, там внутри очень дорогая отделка, но само место крайне специфическое, а фасад тоже весьма своеобразный Екатерины Румянцевой Президент Kalinka Group

Фото: Gennadii Usoev / Globallookpress.com

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский назвал миллиард рублей адекватной ценой за такую недвижимость. Он считает, что замок может заинтересовать поклонников Пугачевой. Такого же мнения придерживается председатель совета директоров «БЕСТ-Новостроя» Ирина Доброхотова. При этом одна отмечает, что подобные объекты сложно продать даже вдвое дешевле себестоимости, если не найдется очень заинтересованный именно в этом лоте покупатель.

Продюсер Яна Рудковская, напротив, считает назначенную Галкиным и Пугачевой цену заниженной. Она отметила, что с учетом дорогостоящей обстановки дома, в него было вложено гораздо больше миллиарда рублей. Рудковская добавила, что лично бывала в замке и считает его выдающимся строением.