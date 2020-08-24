Раскрыто предназначение гаргулий на замке Галкина и Пугачевой

Семь лет назад замок российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста Максима Галкина был украшен гаргульями, чтобы дом не развалился. Предназначение фигур московский кузнец Денис Аксенов раскрыл Telegram-каналу Mash.

По словам специалиста, особняк, расположенный в подмосковной деревне Грязь, несколько лет назад начал разрушаться. Из-за этого и пришлось установить металлические крепежи. Аксенов сам предложил закрыть их гаргульями. Галкин, как отмечает эксперт, сомневался в целесообразности такого решения, но в итоге согласился реализовать идею и сам выбрал дизайн скульптур.

Стены замка декорировали композициями в готическом стиле. Кузнец и пара сотрудничают по сей день: полгода назад звездная чета заказала у Аксенова украшение на фасад в виде декоративного вьюна.

В июне сын Галкина Гарри предложил ему перекрасить замок в черный цвет. Видео, где ребенок высказывает необычную идею, было опубликовано в Instagram-аккаунте артиста.

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