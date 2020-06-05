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Галкину предложили перекрасить замок в черный цвет

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Фото: Versiya.info

Российский юморист Максим Галкин мог бы перекрасить свой подмосковный замок в черный цвет — такое предложение внес сын комика Гарри. Видео, где ребенок высказывает необычную идею, опубликовано в Instagram-аккаунте артиста.

«Папочка, если бы ты перекрасил замок, то тогда бы он был весь черный и страшный», — заявил ребенок. Он изобразил отца в образе графа Дракулы, стоящего на крыше здания. «Надо будет попробовать», — прокомментировал видео Галкин. Публикацию он сопроводил хэштегом #графДракулаЕршовскогоПоселения.

Ранее в июне Галкин опубликовал фотографию из парикмахерской и смутил своих фанатов. Подписчиков возмутило, в частности, что комик посетил салон во время действующего режима самоизоляции. Некоторые отметили, что медицинская маска не закрывала нос парикмахера, стригшего звезду.

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