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20:37, 29 марта 2023Среда обитания

Звезда «Интернов» рассказала о работе на огороде и ферме

Актриса Светлана Пермякова рассказала, что она работает на собственных огороде и ферме
Светлана Пермякова

Светлана Пермякова. Кадр: телесериал «Интерны»

Российская актриса Светлана Пермякова, известная по роли в сериале «Интерны», сообщила, что у нее есть собственные огород и ферма, на которых она работает. Информацией об этом звезда поделилась в интервью изданию Starhit.

Актриса рассказала, что занятия на огороде и ферме — ее увлечение, которое при этом помогает заботиться о своей семье. «Умею готовить вкусную и здоровую пищу, выращенную из своих продуктов, а также ухаживать за животными и растениями. У меня есть небольшая ферма, где я содержу кур, гусей, уток и даже лебедей! Ну и, конечно же, мой маленький огород, на котором выращиваю овощи. Казалось бы, это просто хобби, но, чтобы все было в порядке, нужно иметь много навыков и терпения», — призналась Пермякова.

В августе 2022 года актриса Мария Кожевникова также сообщила, что у нее есть огород, где она работает. Звезда сериала «Универ» добавила, что она увлеклась подобным делом неожиданно для себя.

Полина Кислицына
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