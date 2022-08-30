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Среда обитания

Звезда «Универа» рассказала о работе на огороде

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала о выращивании овощей и прополке грядок
Мария Кожевникова

Мария Кожевникова. Фото: Elena Sikorskaya / Globallookpress.com

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала о том, что в ее доме есть огород, на котором она работает. Своим хобби и планами на жизнь актриса поделилась в интервью изданию «Собеседник».

Звезда сериала «Универ» сообщила, что на своем огороде она выращивает огурцы и помидоры. Она отметила, что увлеклась подобным делом неожиданно для себя. «Если бы мне в 30 лет кто-то сказал, что буду полоть грядки, я бы приняла этого человека за сумасшедшего!» — воскликнула Кожевникова.

Кроме того, актриса заявила, что вложила большую сумму в два экологических проекта. Она добавила, что, возможно, попробует себя в сфере сельского хозяйства.

В августе музыкант Дмитрий Маликов, недавно переехавший в новый особняк вместе со своей семьей, рассказал, что его жена Елена мечтает заниматься огородом и установить теплицу на участке. Певец нейтрально отнесся к желанию супруги и признался, что равнодушен к огороду.

Полина Кислицына
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