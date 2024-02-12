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14:14, 12 февраля 2024Культура

Панкратов-Черный рассказал о своем состоянии после падения и перелома ребер

Панкратов-Черный рассказал, что вынужден лежать из-за боли после перелома ребер
Александр Панкратов-Чёрный

Александр Панкратов-Чёрный. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал о своем состоянии после неудачного падения, в результате которого он переломал ребра. Об этом артист сообщил в разговоре с KP.RU.

Он рассказал, что поскользнулся на гастролях в Норильске. «Упал, поломал ребра. Я отменил все спектакли. Очень больно. Поэтому лежу. Вчера меня заменил другой артист на гастролях в Петербурге. Если все будет нормально, 1 марта приеду со спектаклем в Казахстан», — рассказал Панкратов-Черный.

Ранее сообщалось, что актера экстренно госпитализировали в Москве. Сначала медики подозревали у артиста инфаркт, так как его сердечный ритм был нарушен, однако позже диагностировали перелом пяти ребер, трех из них — со смещением. Травмы Панкратов-Черный получил из-за падения на улице.

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      Анастасия Астахова
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