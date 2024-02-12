Под Москвой мужчина напал на участника СВО и попал на видео

В Московской области мужчина напал на участника СВО, драку сняли на видео

В подмосковной Ивантеевке мужчина напал на участника специальной военной операции (СВО). Снятую очевидцами видеозапись публикуют «Известия» во «ВКонтакте».

На ролике видно лежащих на земле людей. Начавший драку мужчина пытается сдавить шею бойцу СВО. «Зараза какая! Побил машину, напал на него», — говорит женский голос за кадром. Затем женщина срывается на крик и просит окружающих прийти на помощь.

По информации издания, причиной драки стал дорожный конфликт. При этом остальных подробностей происшествия не приводится.

Ранее в Самаре воспитанники футбольной академии клуба «Крылья Советов» разгромили машину, собственником которой оказался участник СВО. Родителей футболистов вызвали в полицию. Клуб заявил о готовности возместить причиненный детьми ущерб.