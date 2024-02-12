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08:40, 12 февраля 2024Россия

Под Москвой мужчина напал на участника СВО и попал на видео

В Московской области мужчина напал на участника СВО, драку сняли на видео

Кадр: страница IZ.RU во «ВКонтакте»

В подмосковной Ивантеевке мужчина напал на участника специальной военной операции (СВО). Снятую очевидцами видеозапись публикуют «Известия» во «ВКонтакте».

На ролике видно лежащих на земле людей. Начавший драку мужчина пытается сдавить шею бойцу СВО. «Зараза какая! Побил машину, напал на него», — говорит женский голос за кадром. Затем женщина срывается на крик и просит окружающих прийти на помощь.

По информации издания, причиной драки стал дорожный конфликт. При этом остальных подробностей происшествия не приводится.

Ранее в Самаре воспитанники футбольной академии клуба «Крылья Советов» разгромили машину, собственником которой оказался участник СВО. Родителей футболистов вызвали в полицию. Клуб заявил о готовности возместить причиненный детьми ущерб.

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      Алан Босиков
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