В России решили повременить со штрафами за непроданную валюту

Комитет Госдумы не поддержал штрафы экспортерам за непроданную валютную выручку

Введение штрафов за непроданную экспортерами валютную выручку пока преждевременно, действующее законодательство позволяет урегулировать этот вопрос без принудительной воли. Об этом, объясняя решение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству отклонить инициативу, заявил его первый замглавы Даниил Бессарабов, передает «Интерфакс».

Комитет выступил против документа уже перед вторым чтением. В первом он был принят 30 ноября прошлого года. Его разработчиками выступила группа сенаторов и депутатов во главе с Андреем Клишасом.

Предполагалось, что штрафы вернутся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), при этом норму хотели распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года. В этот день президент страны подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами, список которых устанавливается позднее.

Перед первым чтением депутаты уже отмечали, что распространение закона на возникшие ранее отношения противоречит административному кодексу. Эту позицию правового управления Госдумы поддержали и в правительстве. Также за доработку документа выступал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

В конце января стало известно, что правительство продлит обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. По оценкам чиновников, схема эффективно зарекомендовала себя.