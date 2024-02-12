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08:53, 12 февраля 2024Силовые структуры

Подозреваемого в изнасиловании 14-летней россиянки в сауне иностранца арестовали

В Артеме арестовали мигранта по делу об изнасиловании 14-летней девочки в сауне

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд в Артеме на два месяца арестовал гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в сауне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

По предварительным данным, все произошло в начале января. Иностранец под вымышленным предлогом привел несовершеннолетнюю в одну из саун города, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал с применением физической силы.

Ранее полицейские в Москве задержали курьера-иностранца, который привез заказ по указанному адресу и совершил сексуальное насилие над открывшей ему дверь 11-летней девочкой. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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