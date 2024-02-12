Похититель сосок обокрал пятерых младенцев и объяснил это желанием успокоиться

Daily Mirror: в Британии бездомный украл пять сосок у младенцев

В Великобритании мужчина обокрал пятерых младенцев, потому что захотел воспользоваться их сосками. Об этом сообщает Daily Mirror.

23-летний бездомный Джош Гилдер забирал соски у младенцев в городе Харлоу между февралем и августом 2023 года. Украв соску, он возвращался в свою палатку, где начинал сам сосать ее. После очередной кражи Гилдера задержали. В суде его адвокат заявил, что «в младенчестве мужчине никогда не давали соски». По его словам, он объясняет свои поступки желанием успокоиться.

Похитителя сосок обвинили в пяти случаях кражи, трех случаях нападения и нарушении общественного порядка. Его приговорили к 14 месяцам тюрьмы.

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