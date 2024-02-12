Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:29, 12 февраля 2024Из жизни

Похититель сосок обокрал пятерых младенцев и объяснил это желанием успокоиться

Daily Mirror: в Британии бездомный украл пять сосок у младенцев

Фото: Unsplash

В Великобритании мужчина обокрал пятерых младенцев, потому что захотел воспользоваться их сосками. Об этом сообщает Daily Mirror.

23-летний бездомный Джош Гилдер забирал соски у младенцев в городе Харлоу между февралем и августом 2023 года. Украв соску, он возвращался в свою палатку, где начинал сам сосать ее. После очередной кражи Гилдера задержали. В суде его адвокат заявил, что «в младенчестве мужчине никогда не давали соски». По его словам, он объясняет свои поступки желанием успокоиться.

Похитителя сосок обвинили в пяти случаях кражи, трех случаях нападения и нарушении общественного порядка. Его приговорили к 14 месяцам тюрьмы.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023

Ранее сообщалось, что в США у семьи амишей украли конную повозку, которая была припаркована у супермаркета. Как выяснилось, ее угнала молодая женщина.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      В Подмосковье отменили концерты Олега Газманова

      Раскрыты подробности о состоянии Александра Панкратова-Черного

      У пассажира европейской авиакомпании во время полета хлынула кровь изо рта

      США продали Турции военную технику после одобрения вступления Швеции в НАТО

      В Николаеве раскрыли результаты ракетных ударов в выходные

      Соседи показали российскому военному видео и вынудили его обратиться в полицию

      Глушаков покинул расположение «Ростова»

      В Конгрессе США сделали заявление об успехе России на Украине

      Термоядерная установка в Великобритании установила рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше