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11:21, 12 февраля 2024Силовые структуры

Похитивших 50 миллионов у экс-начальника службы МО СССР курьеров арестовали

В Москве арестовали курьеров, похитивших 50 млн у экс-начальника службы МО СССР

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд в Москве арестовал четверых курьеров, похитивших почти 50 миллионов рублей у бывшего начальника финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны (МО) СССР и его супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех лиц, причастных к преступной схеме.

По данным прокуратуры, мошенники связались с 80-летним пенсионером через один из мессенджеров, представившись сотрудниками силовых структур и банка. Мужчина поверил словам аферистов и вместе с супругой в течение недели перевел на «специальные счета» 49,9 миллиона рублей. Спустя некоторое время потерпевшие поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

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      Олеся Мицкевич
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