Посла ЕС в Баку вызвали в МИД Азербайджана

МИД Азербайджана вызвал посла ЕС в Баку Михалко для официальной беседы

Посол Европейского союза (ЕС) в Баку Петер Михалко вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана. Дипломату была высказана озабоченность из-за деятельности мониторинговой миссии ЕС в Армении, передает Caliber.az со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

«Данная миссия, вопреки заявленным целям, таким как содействие региональной стабильности и построению доверия между Азербайджаном и Арменией, широко используется в качестве инструмента антиазербайджанской пропаганды», — говорится в сообщении МИД.

По мнению дипломатов, ЕС стала агентом «бинокольной дипломатии» в Ереване. Организуя в приграничные регионы Армении визиты официальных лиц Европы и неофициальных делегаций, миссия способствует поощрению ненависти к Азербайджану.

Ранее в МИД Азербайджана высказались об участии международных посредников в переговорном процессе с Арменией. По мнению Баку, роль Москвы в достижении мира безальтернативна.