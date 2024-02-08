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14:32, 8 февраля 2024Бывший СССР

В МИД заявили о безальтернативной роли России в диалоге Армении и Азербайджана

Замглавы МИД Галузин: роль РФ в диалоге Армении и Азербайджана безальтернативна

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Роль России в диалоге Армении и Азербайджана безальтернативна. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью телеканалу «Россия-24».

Галузин прокомментировал процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что сегодняшней задачей России является помощь обеим странам в поиске способов примирения и мирного взаимодействия.

«Именно под эгидой России, именно по инициативе президента Владимира Путина созданы основы урегулирования между Арменией и Азербайджаном», — подчеркнул замглавы МИД. Он подчеркнул, что Россия оказывает помощь по всему комплексу вопросов, связанных с заключением мирного договора. Галузин добавил, что российская сторона располагает материалами, необходимыми для делимитации азербайджано-армянской границы.

Дипломат выразил надежду на возвращение Армении к трехстороннему урегулированию вместо привлечения внешних игроков. Он также отметил, что Москва всегда готова предоставить площадку для диалога.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал Запад помехой в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана. Он добавил, что США и страны Европейского Союза (ЕС) не интересует реализация соглашений по мирному урегулированию, достигнутых между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы.

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      Юрий Леонов
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