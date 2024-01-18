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13:09, 18 января 2024Бывший СССР

Лавров назвал помеху в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана

Глава МИД РФ Лавров назвал Запад помехой в разрешении конфликта Баку и Еревана

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Запад является помехой в разрешении конфликта Армении и Азербайджана, потому что США и страны Европейского Союза (ЕС) не интересует реализация соглашений по мирному урегулированию, достигнутых между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Видели, как ЕС, Франция, Германия, США, как только они поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора, тут же стали без приглашения внедряться в эти процессы. И играли роль спойлера», — отметил глава МИД России.

Руководитель дипломатического ведомства также отметил, что коренным интересам Баку и Ереваном мешает эгоистические устремления Запада, которого интересует борьба с дипломатическими и арбитрской ролью Москвы в Закавказье, а не реализация договоренностей.

В ходе пресс-конференции Лавров также прокомментировал охлаждение в связях Москвы и Еревана. Причина негативной динамики отношений — не Россия, заявил дипломат.

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      Глеб Палехов
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