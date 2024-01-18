Лавров прокомментировал охлаждение в отношениях России и Армении

Глава МИД России Лавров: не Москва инициатор охлаждения отношений с Ереваном

Москва не была инициатором охлаждения отношений с Арменией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается российско-армянских отношений — мы никогда не были инициаторами какого либо охлаждения в этих связях (...) И когда премьер Пашинян пришел к власти, у нас не было даже малейшего порыва как-то отстраниться от Еревана в наших отношениях, все развивалось как при его предшественнике», — прокомментировал руководитель МИД динамику отношений двух стран.