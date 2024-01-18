Лавров прокомментировал сообщения о прямых переговорах России и Украины

Глава МИД РФ Лавров назвал слухами сообщения о прямых переговорах Москвы и Киева

Сообщения о возможности проведения прямых переговоров Москвы и Киева в Женеве являются слухами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Слухи они и есть слухи», — сказал он, отвечая на вопрос о таких публикациях.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал придурками представителей властей Украины за отказ от переговоров. Кроме того, он напомнил, что сторонам удалось обо всем договориться на очных переговорах в Стамбуле. Однако, как упомянул Путин, Украина отказалась от договоренностей из-за экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

15 января украинский лидер Владимир Зеленский, который запретил на официальном уровне переговоры с Путиным, снова заговорил об урегулировании конфликта по своей «формуле мира». Как утверждал политик, Киев заинтересован в участии Китая в «саммите мира».