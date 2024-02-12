Постоянную покупательницу выгнали из магазина из-за обнажающего живот топа

Охранник магазина Dalby Shoppingworld в Квинсленде, Австралия, выгнал постоянную покупательницу из-за внешнего вида. Об этом сообщает телеканал 9News.

20-летняя Мэдисон Грин рассказала, что ей нужно было купить продукты для своей бабушки. По ее словам, она была одета в синие шорты и кроп-топ, который немного обнажал ее живот. Однако сотрудник торгового центра сделал ей замечание и заявил, что каждый посетитель должен носить длинную рубашку якобы из-за закона. «Я женщина и точно знаю, что мне разрешено носить эти вещи. Сейчас 2024 год и я не вижу в этом никакой проблемы», — заявила она.

После этого Грин заметила еще посетительницу, которая была одета в спортивный топ. «Значит, я не могу носить топ, а эта дама может?» — поинтересовалась она у охранника. «Я видел ее после того, как увидел тебя, так что теперь можешь уйти», — ответил мужчина.

Как объяснила пострадавшая, она была потрясена данным инцидентом и решила сообщить о неподобающем поведении сотрудника руководству торгового центра. «Администрация извинилась перед посетительницей и провела переговоры с охранной компанией, нанятой по контракту, и попросило ее убедиться, что сотрудники прошли соответствующую подготовку. Этот конкретный сотрудник службы безопасности не будет больше работать», — рассказали представители Dalby Shoppingworl журналистам телеканала.

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