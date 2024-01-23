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07:02, 23 января 2024Ценности

Пассажирок самолета заставили переодеться из-за непристойных нарядов

Кадр: @KITTYKUDI8888 / TikTok

Блогершу по имени Карли и ее подругу не пустили в самолет из-за непристойных нарядов и заставили переодеться. Соответствующую историю она рассказала в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом kittykudi8888 рассказала, что собиралась лететь в Нью-Йорк вместе с приятельницей. Для путешествия девушки выбрали одинаковые образы, состоящие из мини-юбок и укороченных топов ярко-оранжевого цвета, которые они купили в интернет-магазине Shein.

По словам юзерши, одну из стюардесс оскорбил внешний вид пассажирок, вследствие чего их не пустили на борт и попросили сменить одежду. В свою очередь, представитель авиакомпании объяснила, что бортпроводницу задели виднеющиеся сквозь топы соски девушек. В результате блогерша заключила, что ей с подругой пришлось купить футболки в ближайшем сувенирном магазине и надеть их, прежде чем сесть в самолет.

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Пользователи сети оценили поступок авиасотрудницы в комментариях под постом. «Бортпроводница не имела права заставлять их переодеваться», «Я считаю, что если вам не нравится, как кто-то одет, то просто не смотрите на него. Думаю, стюардесса вам просто позавидовала», — высказались они.

Ранее в январе невеста разозлилась на подругу за нежелание надеть бюстгальтер на свадьбу. Девушка рассказала, что не любит носить данный вид нижнего белья, поскольку считает его неудобным.

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      Екатерина Ештокина
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