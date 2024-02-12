Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:42, 12 февраля 2024Бывший СССР

Появились кадры отправленных на ремонт установок HIMARS

В социальных сетях появились фотографии отправленных на ремонт установок HIMARS
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Airman 1st Class Nathan Clark / U.S. Air Force

Появились кадры с поврежденными реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, отправленными на ремонт в США. Фотографии были опубликованы пользователем Keystone Intel в социальной сети X.

«У меня лежали фотографии поврежденных HIMARS. Появились и другие фотографии и видео, так что теперь я чувствую себя более комфортно, размещая их», — написал он.

На опубликованных блогером фото можно увидеть помеченные отверстия на корпусе техники. В Соединенные Штаты установки доставил тяжелый транспортный самолет Ан-124.

Ранее Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении систем HIMARS. В частности, 9 февраля кадры с уничтожением РСЗО HIMARS показали министру обороны России Сергею Шойгу.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      Доходы России от внешней торговли снизились

      В партии Зеленского раскритиковали Запад из-за формата поставок военной помощи

      В Подмосковье отменили концерты Олега Газманова

      Раскрыты подробности о состоянии Александра Панкратова-Черного

      У пассажира европейской авиакомпании во время полета хлынула кровь изо рта

      США продали Турции военную технику после одобрения вступления Швеции в НАТО

      В Николаеве раскрыли результаты ракетных ударов в выходные

      Соседи показали российскому военному видео и вынудили его обратиться в полицию

      В Конгрессе США сделали заявление об успехе России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше