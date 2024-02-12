Появились кадры отправленных на ремонт установок HIMARS

В социальных сетях появились фотографии отправленных на ремонт установок HIMARS

Появились кадры с поврежденными реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, отправленными на ремонт в США. Фотографии были опубликованы пользователем Keystone Intel в социальной сети X.

«У меня лежали фотографии поврежденных HIMARS. Появились и другие фотографии и видео, так что теперь я чувствую себя более комфортно, размещая их», — написал он.

На опубликованных блогером фото можно увидеть помеченные отверстия на корпусе техники. В Соединенные Штаты установки доставил тяжелый транспортный самолет Ан-124.

Ранее Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении систем HIMARS. В частности, 9 февраля кадры с уничтожением РСЗО HIMARS показали министру обороны России Сергею Шойгу.