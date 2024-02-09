Шойгу увидел уничтожение украинского HIMARS
Глава Министерства обороны (МО) России Сергей Шойгу увидел уничтожение российскими войсками реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.
Уточняется, что кадры с уничтожением украинской РСЗО Шойгу показали в штабе Объединенной группировки войск. «Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов», — отчитались в Минобороны.
Как сообщили в МО, комплекс HIMARS был уничтожен в районе населенного пункта Белая Криница.
Ранее — в конце января — сообщалось, что российским военным удалось уничтожить Krab и Vampire ВСУ. Техника западного производства была подбита на запорожском направлении спецоперации.