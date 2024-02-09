Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:04, 9 февраля 2024Россия

Шойгу увидел уничтожение украинского HIMARS

Министру обороны России Шойгу показали уничтожение HIMARS ВСУ
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

Глава Министерства обороны (МО) России Сергей Шойгу увидел уничтожение российскими войсками реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что кадры с уничтожением украинской РСЗО Шойгу показали в штабе Объединенной группировки войск. «Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов», — отчитались в Минобороны.

Как сообщили в МО, комплекс HIMARS был уничтожен в районе населенного пункта Белая Криница.

Ранее — в конце января — сообщалось, что российским военным удалось уничтожить Krab и Vampire ВСУ. Техника западного производства была подбита на запорожском направлении спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые заговорил о личной беседе с Зеленским

      Симоньян высказалась об амбициях Такера Карлсона

      Число пострадавших при пожаре на газопроводе в Прикамье увеличилось

      В США заявили о неспособности Байдена работать на посту президента

      Шойгу высказался о российском наступлении в зоне СВО

      Карлсон рассказал о приеме в Кремле

      Названо влияющее на возобновление переговоров Москвы и Киева условие

      Мужчина купил новые духи и столкнулся с их необычным свойством

      Шойгу заслушал доклады об обстановке в зоне СВО

      Шойгу увидел уничтожение украинского HIMARS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше