Шойгу увидел уничтожение украинского HIMARS

Министру обороны России Шойгу показали уничтожение HIMARS ВСУ

Глава Министерства обороны (МО) России Сергей Шойгу увидел уничтожение российскими войсками реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что кадры с уничтожением украинской РСЗО Шойгу показали в штабе Объединенной группировки войск. «Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов», — отчитались в Минобороны.

Как сообщили в МО, комплекс HIMARS был уничтожен в районе населенного пункта Белая Криница.

Ранее — в конце января — сообщалось, что российским военным удалось уничтожить Krab и Vampire ВСУ. Техника западного производства была подбита на запорожском направлении спецоперации.

