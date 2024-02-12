Появились подробности о последствиях работы системы ПВО в Белгородской области

Гладков: после работы сил ПВО в Белгородской области разрушения есть в Разумном

В результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области повреждения зафиксировали в поселке Разумное. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В двух частных домовладениях повреждены кровля и забор, в одном многоквартирном доме выбиты окна и поврежден балкон», — сообщил губернатор. Он добавил, что в результате поражения беспилотника самолетного типа средствами ПВО рядом с поселком Майский повреждений на земле не зафиксировано.

В ночь на понедельник, 11 февраля, силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.