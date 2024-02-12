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14:41, 12 февраля 2024Россия

Появились подробности об исчезнувшей в Дагестане 22-летней студентке

KP.RU: студентка из Ростова исчезла в Дагестане после проигрыша на соревнованиях

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Студентка из Ростова-на-Дону исчезла в Дагестане после проигрыша на соревнованиях. Такие подробности появились у KP.RU в ходе разговора с матерью девушки.

Женщина отметила, что ее 22-летняя наследница обучается в Ростовском юридическом институте МВД. Как и остальные дети в семье, россиянка с детства увлекалась спортом.

С семи лет пропавшая россиянка начала осваивать тайский бокс. Девушка вместе с младшим 15-летним братом в составе сборной отправилась в Каспийск на соревнования. За два часа до своего выхода она поговорила с родительницей по телефону.

На состязании третьекурсница проиграла, но не расстроилась. Девушка вышла из Дворца спорта имени Али Алиева и с тех пор вестей от нее не поступало, рассказала ее мать.

Мобильный телефон студентки остался у младшего брата. Жительница Ростова-на-Дону подчеркнула, что дочь никогда не убегала из дома и не имела никаких конфликтов ни с близкими, ни с друзьями.

Родители пропавшей написали заявление в полицию. Некоторые очевидцы видели девушку на берегу моря, предположительно, она могла заблудиться в темное время суток.

Ранее сообщалось, что в Чите женщина выкрала из больницы двухлетнего сына, которого ранее изъяли из семьи, и пропала.

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      Анна Щербакова
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