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09:58, 11 января 2024Россия

Россиянка выкрала двухлетнего ребенка из больницы и пропала

В Чите женщина выкрала из больницы изъятого из семьи сына и пропала

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Чите женщина выкрала из больницы двухлетнего сына, которого ранее изъяли из семьи, и пропала. Об этом сообщили в управлении МВД России по Забайкальскому краю, пишет Chita.ru.

По информации сотрудников правоохранительных органов, ребенка изъяли из семьи, так как его мать злоупотребляет алкоголем и не воспитывает сына. Россиянку привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Неизвестно, где сейчас находится женщина с ребенком. Ее поиском занимаются сотрудники МВД.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина похитил чужого ребенка с детской площадки, сочтя его слишком грязным, и искупал дома. На теле ребенка не нашли следов насилия.

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      Анастасия Шейкина
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