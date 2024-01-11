Россиянка выкрала двухлетнего ребенка из больницы и пропала
В Чите женщина выкрала из больницы изъятого из семьи сына и пропала
В Чите женщина выкрала из больницы двухлетнего сына, которого ранее изъяли из семьи, и пропала. Об этом сообщили в управлении МВД России по Забайкальскому краю, пишет Chita.ru.
По информации сотрудников правоохранительных органов, ребенка изъяли из семьи, так как его мать злоупотребляет алкоголем и не воспитывает сына. Россиянку привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Неизвестно, где сейчас находится женщина с ребенком. Ее поиском занимаются сотрудники МВД.
Ранее в Нижнем Новгороде мужчина похитил чужого ребенка с детской площадки, сочтя его слишком грязным, и искупал дома. На теле ребенка не нашли следов насилия.