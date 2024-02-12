Правопреемник «Сименс» в России собрался самоликвидироваться

«Интерфакс»: российская структура Siemens начнет добровольную ликвидацию

ООО «Системс» (бывшее ООО «Сименс», российская структура Siemens AG) планирует инициировать в феврале 2024 года процедуру добровольной ликвидации из-за невозможности продолжать деятельность, связанную с импортом товаров в РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет компании.

В 2023 году выручка «Системс» уменьшилась более чем в 20 раз, до 278,8 миллиона рублей. Как следует из материалов, убытки компании, на балансе которой почти не осталось активов, составили 279,6 миллиона.

О переименовании «Сименс» в «Системс» стало известно несколько дней назад. При этом владельцем всех 100 процентов акций структуры продолжает оставаться немецкий концерн, непрерывно работавший в России с середины XIX века.

Как следует из отчета, по состоянию на конец 2023 года в стране были зарегистрированы 18 структур, связанных с Siemens, часть из которых ликвидирована или находится в процессе ликвидации, остальные сменили владельцев. В начале марта 2022 года концерн приостановил поставки и работу над развитием бизнеса в России, а в мае было объявлено об окончательном уходе из страны.