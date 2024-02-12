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16:30, 12 февраля 2024Среда обитания

Предсказано будущее цен на новостройки в России

Риелтор Барсуков: новостройки в России не подешевеют в ближайшем будущем

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ближайшем будущем новостройки в России не подешевеют. Такой прогноз цен на рынке первичной недвижимости дал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, передает канал «Радиоточка НСН».

По словам эксперта, в Москве ожидается снижение спроса на квартиры в связи с изменениями условий выдачи льготной ипотеки на новостройки. Барсуков считает, что часть заемщиков начнет отдавать предпочтение семейной и IT-ипотеке. Однако, несмотря на это, стоимость нового жилья останется на прежнем уровне.

«Чтобы было снижение цены, нужно говорить о том, что рынок у нас конкурентный, а у нас рынок новостроек сильно монополизирован. Этап падения цен в 2022 году мы прошли, теперь будем сидеть на этапе стабилизации цены», — пояснил риелтор. Он добавил, что в дальнейшем новостройки могут подорожать.

Ранее стало известно, что ценовой разрыв между первичной и вторичной недвижимость в России приблизился к 50 процентам.

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      Александра Качан
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