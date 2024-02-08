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19:00, 8 февраля 2024Среда обитания

Разницу в ценах между первичным и вторичным жильем подсчитали

ЦБ: разрыв цен между первичным и вторичным жильем приблизился к 50 %

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем в России приблизился к 50 процентам. Это следует из материалов Центробанка.

По подсчетам специалистов, новостройки к концу 2023 года оказались дороже готовых квартир на 48 процентов. К такой разнице в стоимости жилья привело широкое распространение льготных кредитов, считают в регуляторе. В прошлом году доля ипотеки по госпрограммам составила 60 процентов от всех жилищных ссуд.

За год ипотечный портфель вырос на 35 процентов. Объем выдач за тот же период увеличился на 62 процента, превысив 7,8 триллиона рублей.

Ранее риелторы спрогнозировали снижение цен на жилую недвижимость в России. Это произойдет на фоне отмены льготной ипотеки и сохранения семейной и продлится недолго, считают эксперты.

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      Виктория Клабукова
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