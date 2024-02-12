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18:50, 12 февраля 2024Среда обитания

Предсказаны цены на самые дешевые квартиры в Москве

Эксперт Ковалевский: дешевые новостройки в Москве подорожают на 10-15 процентов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Весной самые дешевые квартиры в новостройках в Москве могут подорожать. Такое будущее рынку недвижимости предсказал генеральный директор компании «Авахо» Владимир Ковалевский, пишут «Известия».

По словам эксперта, нынешняя стоимость нового жилья связана с ростом спроса, увеличением ключевой ставки, решением государства сохранить льготную ипотеку и подорожанием стройматериалов. На ценах также сказались перемены в структуре предложения. На фоне повышенной покупательской активности в конце 2023 года наиболее ликвидные объекты закончились, теперь же их постепенно заменяют новые по мере роста количества сданных объектов.

К весне число готовых зданий вырастет, а возможность купить квартиру с помощью льготной ипотеки еще останется. Эти факторы обеспечат стабильный спрос на жилье и подстегнут рост цен. «Мы ожидаем, что стоимость квартир весной вырастет примерно на 10-15 процентов, если говорить о бюджетных предложениях в границах Москвы, а за МКАД рост может составить 5-10 процентов», — заключил Ковалевский.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что в ближайшем будущем не стоит ждать снижения цен на первичное жилье в России.

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      Александра Качан
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