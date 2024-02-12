Президента Грузии раскритиковали за отсутствие поздравлений Алиеву

Президента Грузии Зурабишвили раскритиковали за отсутствие поздравлений Алиеву

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани на брифинге после заседания правительства заявила, что президент Саломе Зурабишвили вредит стране, воздерживаясь от поздравления Ильхама Алиева с победой на президентских выборах Азербайджана. Ее слова передает ТАСС.

«Молчание президента Грузии, воздерживающейся от поздравления господина Алиева с победой, я думаю, вредит нашему государству. Мы все хотим напомнить нашему президенту, что это регион, где геополитические риски и риски безопасности выросли за последние годы», — добавила Цулукиани.

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани добавил, что простой дипломатический этикет требовал, чтобы такое поздравление прозвучало. «Для меня непонятно то бездействие, которое проявляет президент в этом направлении, потому что всем понятно, что у нас стратегическое партнерство и сотрудничество с Азербайджанской Республикой», — сообщил политик.

Ранее депутат от общественного движения «Сила народа» Созар Субари обвинил действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили во враждебности к стране в интервью телеканалу «Имеди».