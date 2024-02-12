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15:07, 12 февраля 2024Бывший СССР

Прокуратура Литвы попросила лишить депутата неприкосновенности за антисемитизм

Прокуратура Литвы попросила Сейм лишить депутата Жемайтайтиса неприкосновенности

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Генеральная прокуратура Литвы попросила Сейм республики лишить депутата Ремигиюса Жемайтайтиса неприкосновенности из-за его антисемитских публикаций в социальных сетях, передает ТАСС.

«В связи с высказываниями Жемайтайтиса, в которых содержатся признаки антисемитизма, прокуратура намерена привлечь его к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни, поэтому просит лишить депутата неприкосновенности», — заявила генпрокурор Литвы Нида Грунскене в обращении к парламенту. Законодательная палата объявит о своем решении 14 февраля.

Критику вызвали посты Жемайтайтиса, опубликованные в мае и июне 2023 года в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Проверка высказываний депутата началась в ноябре 2023 года. Тогда парламентская комиссия установила, что антисемитскую риторику и язык ненависти Жемайтайтис систематически использовал сознательно.

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      Глеб Палехов
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