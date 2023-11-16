Литовскому депутату захотели объявить импичмент за антисемитизм

В Сейме Литвы решили объявить импичменту депутату Жемайтайтису за антисемитизм

Сейм Литвы обратится в Конституционный суд республики для объявления импичмента депутату Ремигиюсу Жемайтайтису за антисемитизм. Соответствующее решение парламентарии приняли единогласно в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

Как заявил представитель фракции Партии свободы Литвы Артурас Жукаускас, учрежденная для оценки антисемитских высказываний законодателя временная комиссия установила, что подобную риторику и язык ненависти Жемайтайтис использовал сознательно и систематически при помощи технологий политической пропаганды. Сам депутат считает, что действия его коллег являются попытками политической расправы над ним.

Ранее Жемайтайтис неоднократно допускал антисемитские высказывания. В частности, в мае на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) он прокомментировал снос Иерусалимом палестинской начальной школы, назвав Израиль «еще одним животным», которое нашлось в мире.