Прожившие 80 лет в браке супруги поделились секретом крепких отношений

WTVY: в США прожившие 80 лет вместе супруги назвали веру секретом крепкого брака

Супружеская пара из США, прожившая долгие годы в счастливом браке, поделилась секретом крепких отношений. Об этом сообщает WTVY.

Джордж и Луиза Деннис из города Дотан, штат Алабама, познакомились в юном возрасте. Они быстро влюбились друг в друга и вступили в отношения, а вскоре поженились втайне от родителей. Супруги провели вместе всю жизнь и в начале февраля отметили 80 лет в браке. Главным секретом счастливых отношений они назвали веру. Кроме того, Джордж посоветовал мужчинам регулярно соглашалаться с мнением и решениями своих жен. По его словам, благодаря этому супружеская жизнь будет радостной и гармоничной.

Супруги не раз сталкивались с трудностями и совместно их преодолевали. Они пережили Вторую мировую войну, во время которой Джордж был серьезно ранен: он споткнулся о наземную мину и лишился части ноги. По возвращении домой мужчина долгое время проходил лечение и перенес несколько операций.

Позже Джордж и Луиза удочерили девочку по имени Кристал, однако в семь лет ее не стало. Супруги горевали, но продолжали жить. Они открыли бизнес по производству ковров, который вели в течение 40 лет. Несмотря на то, что Джордж и Луиза не стали родителями во второй раз, их дом всегда был полон детей, к которым они относились как к родным.

Ранее сообщалось, что 91-летние Джимми и Бетти Мерфи из Великобритании отметили 70 лет в браке и поделились главным секретом крепких отношений. У супругов пятеро детей в возрасте от 51 года до 69 лет, 10 внуков и шесть правнуков.