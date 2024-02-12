Пушилин назвал последствия смены руководства ВСУ

Пушилин: главком Сырский может организовать новые мясорубки для ВСУ

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может вновь организовать «мясорубки» для украинской армии, как это было Артемовске (украинское название города — Бахмут). Последствия смены главкома ВСУ назвал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что перестановки в руководстве украинской армии могут повлиять на внутреннюю политику страны. Кроме того, по словам главы региона, назначение нового главкома может увеличить количество потерь в рядах ВСУ.

«Потому что данный товарищ широко известен, и среди украинских военнослужащих в том числе, как "генерал-200", с которым связывают и большое количество жертв на артемовском направлении. Его остервенело какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то "мясорубки", которые будут опять же им и организованы. Почему он это делает? Трудно сказать. Может, его гнетет его российское происхождение, он проходил учебу в России. Для него самого, может, очень тяжело воспринимается, что он делает сейчас. Мотивы его трудно понять», — подчеркнул Пушилин.

Александра Сырского назначили главнокомандующим Вооруженными силами Украины 8 февраля, когда Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного, ранее занимавшего этот пост. По словам украинского лидера, необходимо, чтобы у генерального штаба и солдат было «одинаковое видение войны».