Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:47, 12 февраля 2024Бывший СССР

Пушилин назвал последствия смены руководства ВСУ

Пушилин: главком Сырский может организовать новые мясорубки для ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может вновь организовать «мясорубки» для украинской армии, как это было Артемовске (украинское название города — Бахмут). Последствия смены главкома ВСУ назвал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что перестановки в руководстве украинской армии могут повлиять на внутреннюю политику страны. Кроме того, по словам главы региона, назначение нового главкома может увеличить количество потерь в рядах ВСУ.

Материалы по теме:
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными. Кого из них поддержат США?
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?
15 ноября 2023
На Украине уверены, что Зеленский уволит главкома ВСУ. К чему приведет смещение Залужного и кто займет его место?
На Украине уверены, что Зеленский уволит главкома ВСУ.К чему приведет смещение Залужного и кто займет его место?
31 января 2024
«Бахмутский мясник» Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?
«Бахмутский мясник»Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?
9 февраля 2024

«Потому что данный товарищ широко известен, и среди украинских военнослужащих в том числе, как "генерал-200", с которым связывают и большое количество жертв на артемовском направлении. Его остервенело какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то "мясорубки", которые будут опять же им и организованы. Почему он это делает? Трудно сказать. Может, его гнетет его российское происхождение, он проходил учебу в России. Для него самого, может, очень тяжело воспринимается, что он делает сейчас. Мотивы его трудно понять», — подчеркнул Пушилин.

Александра Сырского назначили главнокомандующим Вооруженными силами Украины 8 февраля, когда Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного, ранее занимавшего этот пост. По словам украинского лидера, необходимо, чтобы у генерального штаба и солдат было «одинаковое видение войны».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто за то, что они — украинцы». В Германии напали на украинских спортсменов. Один из них убит

      Россиянин ударил ножом своего дядю после замечания о беспорядке в комнате

      Известная телеведущая раскрыла отношение жителей Латинской Америки к россиянам

      Девушка показала наряд для свадьбы на пляже и была обругана в сети

      Пушилин назвал последствия смены руководства ВСУ

      Lenovo выпустит ноутбук с прозрачным экраном

      Великобритания сообщила об атаке на судно в Красном море

      Роспотребнадзор оценил вероятность завоза вируса «Аляскапокс» из США

      В МВД раскрыли детали спецоперации по перекрытию канала контрабанды платины

      Бывшие солдаты ВСУ объяснили свое решение перейти на сторону России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше