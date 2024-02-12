Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:09, 12 февраля 2024Забота о себе

Раскрыты неожиданные причины приступов эпилепсии

Врач Тяжельников: нагрузки и ранний подъем могут вызывать приступы эпилепсии

Фото: Queenmoonlite Studio / Shutterstock / Fotodom

Провоцировать приступы у людей с эпилепсией могут различные факторы, в том числе слишком долгий просмотр телевизора, чрезмерные нагрузки или слишком ранний подъем, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Неожиданные причины обострения заболевания терапевт раскрыл в комментарии для РИА Новости.

В первую очередь врач рекомендовал людям с эпилепсией не проводить слишком много времени перед телевизором или за компьютером и напомнил, что в первом случае расстояние до экрана должно составлять не менее двух метров, а во втором — не менее 70 сантиметров. При этом тем, кто работает или играет за компьютером, Тяжельников рекомендовал делать перерывы на 10-15 минут каждые полчаса.

Материалы по теме:
Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
Вирус стирает память?Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
18 февраля 2021
«Приступ при взгляде на баннер — нередкий случай» Как живут россияне, которых может убить мерцающая реклама?
«Приступ при взгляде на баннер — нередкий случай» Как живут россияне, которых может убить мерцающая реклама?
26 октября 2020

Терапевт также обратил внимание, что людям с эпилепсией нужно строго придерживаться режима сна, избегая раннего или внезапного пробуждения. Кроме того, спровоцировать приступ могут психологические или физические перегрузки, добавил врач.

Приступ эпилепсии может случиться из-за резких вспышек, например, как на дискотеке, а также из-за приема алкоголя и увлечения кофе

Напоследок Тяжельников призвал людей с эпилепсией не находиться на высоте без страховки, не стоять на краях железнодорожных платформ, не находиться в одиночестве возле водоемов или костров. Эти меры предосторожности помогут избежать травм, подытожил специалист.

Ранее Тяжельников предостерег от лечения горла народными методами. Он отметил, что, например, лук и чеснок могут вызвать раздражение воспаленной слизистой.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      В Подмосковье отменили концерты Олега Газманова

      Раскрыты подробности о состоянии Александра Панкратова-Черного

      У пассажира европейской авиакомпании во время полета хлынула кровь изо рта

      США продали Турции военную технику после одобрения вступления Швеции в НАТО

      В Николаеве раскрыли результаты ракетных ударов в выходные

      Соседи показали российскому военному видео и вынудили его обратиться в полицию

      Глушаков покинул расположение «Ростова»

      В Конгрессе США сделали заявление об успехе России на Украине

      Термоядерная установка в Великобритании установила рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше