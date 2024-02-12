Раскрыты неожиданные причины приступов эпилепсии

Врач Тяжельников: нагрузки и ранний подъем могут вызывать приступы эпилепсии

Провоцировать приступы у людей с эпилепсией могут различные факторы, в том числе слишком долгий просмотр телевизора, чрезмерные нагрузки или слишком ранний подъем, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Неожиданные причины обострения заболевания терапевт раскрыл в комментарии для РИА Новости.

В первую очередь врач рекомендовал людям с эпилепсией не проводить слишком много времени перед телевизором или за компьютером и напомнил, что в первом случае расстояние до экрана должно составлять не менее двух метров, а во втором — не менее 70 сантиметров. При этом тем, кто работает или играет за компьютером, Тяжельников рекомендовал делать перерывы на 10-15 минут каждые полчаса.

Терапевт также обратил внимание, что людям с эпилепсией нужно строго придерживаться режима сна, избегая раннего или внезапного пробуждения. Кроме того, спровоцировать приступ могут психологические или физические перегрузки, добавил врач.

Приступ эпилепсии может случиться из-за резких вспышек, например, как на дискотеке, а также из-за приема алкоголя и увлечения кофе

Напоследок Тяжельников призвал людей с эпилепсией не находиться на высоте без страховки, не стоять на краях железнодорожных платформ, не находиться в одиночестве возле водоемов или костров. Эти меры предосторожности помогут избежать травм, подытожил специалист.

Ранее Тяжельников предостерег от лечения горла народными методами. Он отметил, что, например, лук и чеснок могут вызвать раздражение воспаленной слизистой.