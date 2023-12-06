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11:35, 6 декабря 2023Забота о себе

Врач предостерег россиян от лечения горла народными методами

Терапевт Андрей Тяжельников предостерег от лечения горла луком и чесноком

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

Лечение горла луком, чесноком и имбирем может нанести вред организму, предупредил врач-терапевт, профессор Андрей Тяжельников. В беседе с изданием «Москва 24» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы предостерег россиян от этого и других народных методов лечения.

Тяжельников объяснил, что при лечении горла луком, чесноком и имбирем можно получить раздражение и без того воспаленной слизистой оболочки. Помимо этого, специалист предупредил об опасности прогреваний. По словам профессора, любые прогревания способны спровоцировать дальнейшее распространение инфекции по организму. При температуре делать прогревания противопоказано, подчеркнул Тяжельников.

«Лечиться следует строго по назначению врача, даже ингаляции небулайзером можно делать только после консультации с доктором», — заверил специалист.

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В то же время Тяжельников отметил, что можно полоскать горло настоями ромашки и календулы, обладающими антисептическими свойствами.

Пить, по словам профессора, стоит только теплые напитки: травяные настои, чай с лимоном и медом, просто подогретую воду. А от холодного питья придется отказаться: оно лишь на время снимает боль в горле, но может усугубить течение болезни, резюмировал врач.

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