Раскрыты подробности о состоянии Александра Панкратова-Черного

Shot: у актера Панкратова-Черного диагностировали атеросклероз аорты

У актера Александра Панкратова-Черного диагностировали атеросклероз аорты. Подробности о состоянии госпитализированного артиста раскрыл Telegram-канал Shot.

74-летней звезде фильма «Мы из джаза» сделали рентген, который не показал критичных изменений в легких. Однако обследование выявило у Панкратова-Черного повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты.

Артисту назначили препараты для укрепления костей и суставов, а также отдых и полный покой. Восстановление Панкратова-Черного после госпитализации может занять несколько месяцев, уточнил источник.

Ранее актера экстренно госпитализировали с сильной болью в груди. По данным СМИ, Панкратов-Черный упал на улице во время гастролей в Красноярске, но за медицинской помощью обратился только в Москве.