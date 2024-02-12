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12:10, 12 февраля 2024Культура

Раскрыты подробности о состоянии Александра Панкратова-Черного

Shot: у актера Панкратова-Черного диагностировали атеросклероз аорты

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У актера Александра Панкратова-Черного диагностировали атеросклероз аорты. Подробности о состоянии госпитализированного артиста раскрыл Telegram-канал Shot.

74-летней звезде фильма «Мы из джаза» сделали рентген, который не показал критичных изменений в легких. Однако обследование выявило у Панкратова-Черного повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты.

Артисту назначили препараты для укрепления костей и суставов, а также отдых и полный покой. Восстановление Панкратова-Черного после госпитализации может занять несколько месяцев, уточнил источник.

Ранее актера экстренно госпитализировали с сильной болью в груди. По данным СМИ, Панкратов-Черный упал на улице во время гастролей в Красноярске, но за медицинской помощью обратился только в Москве.

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      Мария Рюрикова
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