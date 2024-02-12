Женщина возмутилась неожиданному гостю в доме семьи мужа и подала на развод

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она возмутилась неожиданному гостю в доме семьи мужа и подала на развод. Большинство комментаторов посчитали ее решение правильным.

Автор поста написала, что дядя ее мужа по имени Стив провел в тюрьме 29 лет за то, что приставал к своим дочерям трех и восьми лет, а также распространял детские фотографии. Недавно, по словам героини истории, тетя супруга позвала ее и ее дочерей на семейный ужин. «Во время ужина все дети сидели в гостиной, там было около четырех взрослых, в том числе 50-летняя женщина и ее партнер», — отметила она.

Позже автор истории случайно заметила, что женщина фотографирует детей, в том числе и ее дочерей, а мужчина смотрит на них. «Я спросила свекровь, кто они, и она беззаботна ответила, что это Стив и его партнерша. После этого я начала паниковать, сказала своим детям выйти на улицу и спросила свекровь, почему никто не предупредил меня, что сюда был приглашен педофил», — пожаловалась рассказчица. В ответ свекровь автора заявила ей, что Стив ходит с тростью и кислородной маской, и он не опасен, так как даже не может нормально дышать.

Женщина попросила родственников мужа удалить фотографии ее дочерей, но они отказалась это делать. «Я вызвала полицию, у них конфисковали телефон», — сказала она и добавила, что муж осудил ее за это действие и признался, что ему стыдно за нее, из-за чего она и решила подать на развод.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора развестись с мужчиной, который не беспокоится о безопасности своих детей. «Если бы я оказалась на вашем месте, то сразу бы подала на развод», «Вы должны защитить своих детей от этого монстра и его семьи, которая предпочла проигнорировать его прошлое», — написали они.

Ранее женщина рассказала на Reddit, что задумалась о разводе после одной шутки мужа. Супруг прошелся по голове героини истории электробритвой, посчитав это забавным.