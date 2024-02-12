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11:49, 12 февраля 2024Наука и техника

Термоядерная установка в Великобритании установила рекорд

Токамак Joint European Torus установил рекорд по выработке энергии

Фото: CEA-IRFM / EUROfusion / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Термоядерная установка Joint European Torus (JET) в Калхэмском центре термоядерной энергии (Великобритания) установила мировой рекорд по выработке энергии. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

JET представляет собой токамак, в котором для удержания плазмы используются мощные магнитные поля. Большинство подходов к созданию коммерческого термоядерного синтеза предусматривают использование двух изотопов водорода — дейтерия и трития. При слиянии при температуре 150 миллионов градусов Цельсия дейтерия и трития образуется гелий и производится огромное количество энергии. Предполагается, что эта реакция ляжет в основу будущих термоядерных электростанций.

В ходе дейтерий-тритиевых экспериментов, которые проводились с 31 августа по 14 октября 2023 года, установка выработала 69 мегаджоулей в течение пяти секунд, на что было затрачено всего 0,2 миллиграмма топлива. Однако главной целью испытаний стала демонстрация минимизации воздействия нагретой плазмы на внутренние стенки установки.

По словам ученых, эксперимент показал, как охладить выхлопные газы, а также как стабилизировать край плазмы, чтобы не допустить контакта выбросов энергии со стенкой. Оба метода, эффективность которых впервые была продемонстрирована в дейтерий-тритиевой среде, предназначены для того, чтобы защитить термоядерные установки от поломок.

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      Александр Еникеев
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