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10:23, 12 февраля 2024Культура

Режиссер рассказал о трудностях работы с Пугачевой

Режиссер Орлов: Пугачева «морочила голову» во время работы над фильмом

Кадр: фильм «Женщина, которая поет»

Режиссер фильма «Женщина, которая поет» с эстрадной певицей Аллой Пугачевой в главной роли Александр Орлов рассказал о трудностях работы с артисткой. Его слова приводит KP.RU.

По мнению кинематографиста, благодаря картине Пугачева стала «голосом эпохи». «Ее муж Александр Стефанович был гением пиара, принимал участие в ее раскрутке. Думаю, с его подачи в одной телепередаче как-то прозвучало, что режиссером картины "Женщина, которая поет" была Пугачева. Не я. Потом, правда, телеканал передо мной извинился», — вспомнил Орлов.

Он также описал историю создания фильма как «индийский эпос». «Было много страстей и несуразностей, пересъемок, досъемок, мы вышли из бюджета. Алла морочила голову и себе, и другим», — добавил он, отметив, что артистка всегда была не только талантливой, но и крайне цепкой.

Ранее российский певец Сергей Рогожин заявил, что Алла Пугачева строила козни исполнительнице Татьяне Булановой. По его словам, эстрадная певица рассекретила беременность Булановой без ее разрешения.

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