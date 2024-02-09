Российский певец рассказал о кознях Пугачевой против Булановой
Российский певец Сергей Рогожин заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева строила козни исполнительнице Татьяне Булановой. Его слова приводит KP.RU.
Отмечается, что Пугачева узнала о Булановой во время «Рождественских встреч». Тогда в финальную версию передачи не попала песня начинающей артистки.
По словам Рогожина, затем эстрадная певица рассекретила беременность Булановой без ее разрешения. «Пугачева вышла на сцену, и на весь зал она говорит: "А вы знаете, нас-то здесь сейчас стоит не двое, а трое, еще один человечек вот здесь, в животике". И, значит, Таню, это самое [трогает за живот]. Это был для нее очень неловкий и неприятный момент», — поделился друг Булановой.
Ранее Татьяна Буланова отреагировала на новости о женитьбе бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова, с которым развелась в 2016 году.