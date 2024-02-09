Российский певец рассказал о кознях Пугачевой против Булановой

Певец Рогожин заявил, что Пугачева рассекретила беременность Булановой

Российский певец Сергей Рогожин заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева строила козни исполнительнице Татьяне Булановой. Его слова приводит KP.RU.

Отмечается, что Пугачева узнала о Булановой во время «Рождественских встреч». Тогда в финальную версию передачи не попала песня начинающей артистки.

По словам Рогожина, затем эстрадная певица рассекретила беременность Булановой без ее разрешения. «Пугачева вышла на сцену, и на весь зал она говорит: "А вы знаете, нас-то здесь сейчас стоит не двое, а трое, еще один человечек вот здесь, в животике". И, значит, Таню, это самое [трогает за живот]. Это был для нее очень неловкий и неприятный момент», — поделился друг Булановой.

Ранее Татьяна Буланова отреагировала на новости о женитьбе бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова, с которым развелась в 2016 году.