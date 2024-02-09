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15:31, 9 февраля 2024Культура

Российский певец рассказал о кознях Пугачевой против Булановой

Певец Рогожин заявил, что Пугачева рассекретила беременность Булановой
Татьяна Буланова

Татьяна Буланова. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский певец Сергей Рогожин заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева строила козни исполнительнице Татьяне Булановой. Его слова приводит KP.RU.

Отмечается, что Пугачева узнала о Булановой во время «Рождественских встреч». Тогда в финальную версию передачи не попала песня начинающей артистки.

По словам Рогожина, затем эстрадная певица рассекретила беременность Булановой без ее разрешения. «Пугачева вышла на сцену, и на весь зал она говорит: "А вы знаете, нас-то здесь сейчас стоит не двое, а трое, еще один человечек вот здесь, в животике". И, значит, Таню, это самое [трогает за живот]. Это был для нее очень неловкий и неприятный момент», — поделился друг Булановой.

Ранее Татьяна Буланова отреагировала на новости о женитьбе бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова, с которым развелась в 2016 году.

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      Варвара Кошечкина
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