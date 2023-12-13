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17:19, 13 декабря 2023Культура

Буланова отреагировала на новость о женитьбе бывшего мужа

Буланова заявила, что не знала о решении Радимова жениться

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpess.com

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова отреагировала на новости о женитьбе бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова. Ее слова приводит издание Woman.ru.

«Собирается жениться? Нет, не слышала ничего и не видела новости, совсем не знала. Но я за них очень рада, честно!» — сказала исполнительница, отметив, что не следит за жизнью экс-супруга.

Футболист объявил о грядущей женитьбе с Анастасией Кулешовой, опубликовав фото с обручальным кольцом на пальце возлюбленной.

Ранее Татьяна Буланова заявила, что собирается сменить фамилию после свадьбы с бывшим теннисистом и бизнесменом Валерием Рудневым, который младше певицы на 19 лет.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов поженились в 2005 году. Пара развелась в 2016-м.

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      Варвара Кошечкина
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