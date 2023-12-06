Татьяна Буланова решила сменить фамилию

Певица Буланова решила после свадьбы сменить фамилию на Буланова-Руднева

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила, что собирается сменить фамилию после свадьбы с бывшим теннисистом и бизнесменом Валерием Рудневым, который младше певицы на 19 лет. Об этом пишет портал «Дни.ру».

Буланова поделилась, что собирается заняться переоформлением документов после одного важного события, рассказать о котором она на данный момент не может. «От Булановой я не откажусь, но официально фамилия у меня теперь будет двойная — Буланова-Руднева», — сказала она.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, что будет скрывать свою беременность. Она добавила, что вместе с супругом хочет завести общих детей. У певицы уже есть двое сыновей от предыдущих браков — 30-летний Александр и 16-летний Никита.