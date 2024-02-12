Родителям подсказали способ убедить бабушек помогать с внуками

Коуч Нолан: чтобы бабушки помогали с внуками, нужно честно говорить о трудностях

Коуч по отношениям Колин Нолан подсказала читательнице, мать которой избегает общения с внуками, способ убедить ее иногда помогать с детьми. Ее совет опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, у нее две маленькие дочери, и у одной из них проблемы со здоровьем. «Я пару раз просила родителей последить за старшей дочкой, пока мы посещаем врача с младшей, но оба раза они подводили меня в последний момент, и это уже случалось раньше. Муж работает далеко, он не на подхвате, и о помощи приходится просить других мам из школы детей», — посетовала она. Женщина сокрушается, что всегда была независимой, но из-за здоровья дочери нуждается в помощи и поддержке, которую не получает от родителей.

В ответ Нолан отметила, что нужно честно говорить таким бабушкам о своих трудностях и при этом стараться избегать обвинительного тона. «Если вы раньше были независимой, значит, пока вы не расскажете о проблемах, они будут думать, что вы в порядке, ведь вы все всегда делали сами. Будьте честны, прямо попросите о помощи, по возможности пораньше включайте в процесс родителей, чтобы они могли подстроить свое расписание», — написала специалист.

Нолан также порекомендовала узнать, есть ли в школе у старшей дочери кружки, где можно ее оставить на время поездки, или попробовать брать девочку с собой. «Не переживайте о том, что придется быть честной в вопросе своих трудностей — большинство людей будут рады помочь по возможности», — заключила она.

Ранее Нолан дала совет матери мужчины, регулярно оскорбляемого женой. Нолан ответила, что свекрови следует позволить сыну самому решать, что делать, и при этом поговорить с невесткой.