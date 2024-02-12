Рогов предупредил о возможной провокации в районе Крыма

Рогов предупредил о возможной провокации в районе Крымского полуострова

В районе Крымского полуострова может состояться «серьезная провокация», предупредил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом он написал в Telegram.

По мнению общественника, косвенным свидетельством подготовки провокации у берегов Крыма является активизация разведки НАТО в Черном море. В подтверждение своих слов он опубликовал скриншот с данными сервиса Flightradar, на котором видно кружащий над акваторией Черного моря американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.

Именно такой беспилотник был замечен в небе над Черным морем незадолго до попытки Вооруженных сил Украины нанести удар по Крымскому мосту, подчеркнул Рогов.

8 февраля над Крымом был сбит украинский беспилотник. В Минобороны России пояснили, что речь шла об аппарате самолетного типа. Такие дроны способны доставить до нескольких десятков килограммов взрывчатки на значительное расстояние. Беспилотник уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны.