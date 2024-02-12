Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 12 февраля 2024Россия

Рогов предупредил о возможной провокации в районе Крыма

Рогов предупредил о возможной провокации в районе Крымского полуострова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В районе Крымского полуострова может состояться «серьезная провокация», предупредил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом он написал в Telegram.

По мнению общественника, косвенным свидетельством подготовки провокации у берегов Крыма является активизация разведки НАТО в Черном море. В подтверждение своих слов он опубликовал скриншот с данными сервиса Flightradar, на котором видно кружащий над акваторией Черного моря американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.

Именно такой беспилотник был замечен в небе над Черным морем незадолго до попытки Вооруженных сил Украины нанести удар по Крымскому мосту, подчеркнул Рогов.

8 февраля над Крымом был сбит украинский беспилотник. В Минобороны России пояснили, что речь шла об аппарате самолетного типа. Такие дроны способны доставить до нескольких десятков килограммов взрывчатки на значительное расстояние. Беспилотник уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших сотрудников Ксении Собчак осудили за вымогательство у главы «Ростеха». Почему приговор считают слишком строгим?

      Раскрыты неожиданные подробности аварии с детским автобусом под Псковом

      Хиддинк высказался об отстранении российских футболистов

      Канье Уэста обвинили в одержимости Тейлор Свифт

      В Молдавии среди обломков упавшего дрона нашли взрывчатку

      Сжегший Коран Никита Журавель рассказал о заданиях от украинского куратора

      Байден назвал Нетаньяху главным препятствием для изменений в Газе

      Мужчина завел 40 любовниц и выманил у них 25 миллионов рублей

      Депутат Госдумы сообщил о тысячах обращений от родственников военнопленных

      Прокуратура Литвы попросила лишить депутата неприкосновенности за антисемитизм

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше